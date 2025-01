Il tecnico gigliato Raffaele Palladino ha poi concluso la conferenza alla viglia del Monza parlando di Moise Kean, della sua ex squadra, e della consacrazione di Lucas Beltran. Questo un estratto delle sue parole:

“La mia Fiorentina è troppo dipendente da Kean? A calcio si gioca in undici, non solo con un giocatore. Se Moise ha fatto tutti quei gol è merito di tutti i suoi compagni anche: dei terzino che hanno spinto sulle fasce, i centrocampisti che hanno creato gioco e i compagni di attacco che l’anno servito a dovere. Ovvio che i gol dobbiamo cercarli anche in altre zone di campo ma quello è un lavoro che spetta a me. I problemi in difesa? Negli ultimi giorni abbiamo analizzato quello che è successo nell’ultimo mese e mezzo, e ci siamo fatti delle domande: ci siamo un po' allungati e disuniti, non difendendo con le distanze giuste. La soluzione è che la squadra deve stare più corta, facendolo vedrete che sarà piu semplice”.

"Sono molto dispiaciuto per il Monza, ma ora penso solo alla Fiorentina"

Qualche parla anche sugli avversari e sulle trame di mercato: ”Sono molto dispiaciuto nel vedere la mia squadra in difficoltà, è una società a cui ho dato tanto e tengo a loro. Adesso però devo essere concentrato soltanto sulla Fiorentina. Moreno? Matias è un buon giocatore: con il Napoli ha fatto una buonissima partita, poi c'è chi lo ha criticato per l'errore ma io non mi focalizzo su un solo episodio. Lui ha sfruttato bene l'occasione che ha avuto, anche se senza dubbio dovrà continuare a crescere".

"Beltran ama giocare sotto punta ed è bravo in fase difensiva"

Ha poi concluso parlando di Lucas Beltran: "Lui non è una punta ma è un trequartista, ormai mi sono convinto di questo: lui ama giocare sotto la punta, sa legare bene il gioco e fare la fase difensiva. E' vero, ha segnato poco ma ha avuto tante occasioni: è stato sfortunato. Sono certo che farà bene quando giocherà".