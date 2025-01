Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, tra i tanti temi toccati durante la conferenza stampa prima della gara col Monza, ha parlato anche di mercato, analizzando le ambizioni del club e di Andrea Colpani, tra i più criticati finora. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Se ho avuto promesse sul mercato? Qui nn si tratta di fare promesse ma di analizzare la situazione. Da inizio hanno è stata fatta una ricostruzione con la partenza e l'arrivo di tanti giocatori. La società è ambiziosa, proprio come me, e mi piace trasmetterlo a tutti. Credo che la società abbia intenzione di alzare il livello e per farlo servono giocatori di qualità. Non è facile farlo ma sono tranquillo perchè so che la società vuole migliorarsi”.

"Il primo a volere di piu da Colpani è lui stesso: dategli tempo ne varrà la pena"

Qualche parla anche su Andrea Colpani, uno dei piu criticati di questi mesi: "Il primo che si aspetta qualcosa in più da Colpani è proprio Colpani stesso: E’ un ragazzo che soffre molto per quello che non sta riuscendo a fare. Il ragazzo in allenamento ce la mette sempre tutta con il cuore e con l’anima, ma credo sia normale che tutti ci aspettiamo qualcosa in più a un giocatore come lui. Ma questa cosa vale per tutto, non solo per lui: Vi chiedi di non mettergli troppa pressione addosso, siamo tutti qui ad aspettarlo. Probabilmente su di lui si erano create molte aspettative dopo la scorsa grande stagione: adesso però bisogna dargli amore e fiducia. Gli mancano gli ultimi 30 metri, lui si mette sempre a disposizione della squadra perché fa già un gran lavoro in fase di non possesso".

“Il tifoso della Fiorentina è molto simile a me”

Un commento anche sul suo ambientamento a Firenze: "Come ho detto più vivo più il Viola Park della città. In pochi mesi sto amando questa città e questi colori: vedo tanta ambizione, passione e amore per questa squadra da parte dei tifosi. Qui quando si perde, si sta male e io mi rivedo molto nei tifosi: questa cosa crea simbiosi tra il mio carattere e quello dei tifosi. Ce la sto mettendo tutta, sto facendo del mio meglio per portare questa società più in alto possibile“.