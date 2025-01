Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha affrontato molti temi durante la conferenza stampa di quest'oggi. Questi le dichiarazioni dell'allenatore gigliato:

“Sono concentrato sulle partite che ci stanno aspettando. Abbiamo avuto degli incontri con la società nei giorni scorsi, ci siamo dati delle indicazioni. Tuttavia, sappiamo benissimo che il calciomercato è estremamente variabile e che ogni giorno puo succedere tutto il contrario di tutto. Un bilancio dei primi mesi? Sinceramente sono convinto che finora sia positivo. E' vero che abbiamo perso molti punti nelle prime tre giornate, ma è anche vero che nella parte centrale del girone d’andata abbiamo poi fatto risultati ottimi. Infine, nell’ultimo periodo abbiamo avuto difficoltà di risultato: sono contento di come sta andando la squadra. Non abbiamo fissato un obiettivo, vorrei fare più punti del girone d’andata. Vediamo come va il mercato, come andrà la stagione e poi decideremo cosa porci come obiettivo“.

"La mia Fiorentina non si focalizza su un solo modulo"

Ha poi analizzato il modulo di gioco: "A me piacciono più sistemi di gioco, non mi focalizzo su una sola possibilità: e questa è una delle cose che dissi il giorno della mia presentazione, e adesso ripeto nuovamente. Con il Napoli ho scelto la difesa a tre anche in funzione degli avversari. Contro le squadre messe a tre in difesa, gli azzurri avevano avuto difficoltà. Questa rosa è camaleontica, può giocare sia a tre che a quattro in difesa".

“Queste le condizioni di Cataldi. Se Gosens ha giocato poco è perchè Parisi..”

Qualche parola Su Gosens e Cataldi: “Cataldi ha avuto un leggero affaticamento e quindi probabilmente non sarà convocato. Robin ha giocato tanto da inizio campionato, l'avvicendamento con Parisi è perche sono covinto di avere due difensori forti. Le partite che ha fatto Fabiano le ha fatte bene. Io metto in campo i giocatori che ritengo migliori per quella partita che andiamo ad affrontare, non ho un undici titolare e dei panchine. Chi va forte durante gli allenamenti, a duemila durante la settimana, avranno sempre una possibilità. Pongracic e Kayode? Sono due giocatori per me importanti. In questo momento hanno molte difficoltà a giocare dall'inizio ma io continuo a credere in entrambi”.