Graziani: "Se Kean ritrova la giusta mentalità va tenuto. Rifiuterei anche 40 milioni... e lo farei capitano!"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Tutte le squadre, anche quelle che hanno fatto campionati negativi come la Fiorentina l'anno scorso, hanno bisogno di ripartire da uno zoccolo duro intorno al quale costruire la nuova rosa. Per quanto riguarda gli esuberi, voglio parlare di Sottil: sarebbe importante prima di tutto per lui staccarsi da questo cordone ombelicale che ancora lo lega a Firenze. Purtroppo non è andata bene, ma nel calcio ci può stare: lui deve cercare una società che lo acquisti a titolo definitivo e che gli dia fiducia”.

“Non si può continuare con i Commisso”

Poi ha aggiunto: “Sono convinto che la Fiorentina prima o poi dovrà cambiare proprietà. Non ci sono i presupposti per continuare, non c'è più nulla di americano nella società e penso che presto la famiglia Commisso lo capirà. Per quanto riguarda il mercato, credo si debba prima di tutto avere pazienza perché il mercato spesso si fa ad agosto. Grosso è stato preso per creare un progetto su più anni: peggio dell'anno scorso non si può fare, ma la prossima dovrà essere una stagione di ripartenza in cui porre le basi per quella ancora successiva”.

“Darei a Kean la fascia”

Infine su Kean: “La situazione è cambiata diametralmente rispetto all'anno scorso, quando comunque nessuno pagò la clausola nonostante i venticinque gol segnati. Oggi nessuno può pagare quella cifra, ma al netto di questo credo sia importante capire cosa vuole fare il giocatore: se rimane deve farlo con la testa e con la fame giusta, e se lo fa rifiuterei anche 40 milioni pur di tenerlo. Anzi, lo farei capitano".