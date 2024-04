Bada chi si rivede, Chiesa eletto miglior juventino di marzo. E l'ex della sfida verrà premiato prima della Fiorentina

Prima del calcio di inizio della gara di domani sera fra Juventus e Fiorentina, l'ex della sfida Federico Chiesa riceverà un premio speciale. Come riportato dal sito ufficiale bianconero, infatti, Chiesa Jr è stato eletto come MVP del mese di marzo.

Marzo alle spalle, nella Juve il migliore è stato Chiesa

“Il mese di aprile è cominciato con la vittoria per 2-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic protagonisti del match. Chi è stato invece il miglior giocatore del mese di marzo appena trascorso? L’EA Sports FC Player of the Month di marzo, scelto dai tifosi con i loro voti su juventus.com, è Federico Chiesa! L’attaccante bianconero, in gol nella trasferta di Napoli con un’ottima conclusione di destro a fil di palo, ha giocato sempre titolare nei quattro incontri disputati a marzo dalla Juventus”, si legge sul sito della Juve, che prosegue così:

L'iniziativa prima del calcio d'inizio contro la Fiorentina

“Il nostro numero 7 riceverà, come di consueto, il trofeo come MVP bianconero del mese di marzo prima del fischio d’inizio dell’incontro di Serie A di domenica 7 aprile contro la Fiorentina in programma alle 20:45 all’Allianz Stadium”.