Cecchi: “Pioli accolto come il Messia ma la Fiorentina si arrende a squadre peggiori. Spesa una cifra pazzesca sul mercato ma sono stati fatti errori”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha toccato vari temi centrali analizzando a Toscana Tv le vicende attuali di casa Fiorentina, nell’ambito di un avvio di stagione molto preoccupante della squadra di Pioli.

‘Manca l’idea di squadra, Fiorentina messa sotto da squadre inferiori’

“La Fiorentina è andata sotto a centrocampo contro Cagliari, Torino e Pisa, che arriveranno nella parte destra della classifica. La Fiorentina si arrende a squadre che sono tecnicamente peggiori, non è che manca il singolo, manca l’idea di squadra. Il centrocampo convince sempre meno. Pioli è un bravissimo allenatore, ne sono convinto, è normale quindi che la Fiorentina finora non ci sia mai stata? Pioli si porta un credito forte alle spalle, giustamente, se le cose vanno male però c’è chi ha più responsabilità di altri e l’allenatore è colui che deve emergere nelle difficoltà”.

‘Pioli ha le armi per correggere il percorso della Fiorentina’

“Probabilmente anche nella campagna acquisti sono stati fatti degli errori, la scelta di Sohm e Piccoli, i riscatti di Fagioli e Gudmundsson… parliamo di una cifra altissima, pazzesca, e non si è riusciti a dare una spinta in più alla squadra, anzi, sono crollate le certezze dello scorso anno. Il centrocampo Adli-Cataldi-Bove funzionava, era più funzionale dei calciatori di oggi in mediana. Pioli era stato accolto come il Messia, ed era normale, era arrivato un allenatore di livello più alto della Fiorentina, non si poteva certo paragonare a Italiano e Palladino, aveva un passato alle spalle. Sono convinto che abbia le armi per correggere il percorso”.