Il giornalista Marco Bucciantini, a poche ore da Monza-Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana, a cominciare da Antonin Barak: “Ha avuto un’estate parecchio difficile, adesso si sta ricondizionando. Ho fiducia in lui, è un giocatore forte con caratteristiche complicate da incastrare nella Fiorentina. Ma può darci qualcosa, già da stasera. Il Monza lascia pochi spazi, ma comunque sia può aggiungere qualità”.

Sul problema gol: “A volte la Fiorentina ci dà l’impressione che manchino, ma non è effettivamente così e i numeri sono contrastanti. Sono tanti i calciatori che hanno un’enorme opportunità, quella di arrivare a giocare la Champions. E molti di loro non l’hanno neanche sfiorata”.

Sul mercato di gennaio: “Sceglierei un attaccante titolare, senza dubbio. Se compri una riserva, andrebbe bene un difensore. Non so che fine ha fatto Tomiyasu all'Arsenal, uno così darebbe mano”.