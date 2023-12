"La Fiorentina può fare una grande gara a Monza e scavalcare qualcuno, viste le altre partite. Beltran ha la voglia giusta e se i gol aumentano..."

Stasera la Fiorentina sarà impegnata a Monza, in un crocevia molto importante per la classifica. Ne ha parlato a Tuttomercatoweb.com anche l'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni: “Attenzione alla Fiorentina, può fare una gran partita a Monza e scavalcare qualcuno, con Bologna-Atalanta e Roma-Napoli può approfittarne. Non mi meraviglierei se la Viola vincesse stasera”.

Su Beltran: “La voglia è quella giusta, vedo ottime motivazioni e l'impegno non manca. Adesso manca la continuità, ma se i gol aumentano, in tutto il reparto d'attacco viola, la Fiorentina può davvero puntare la Champions fino alla fine”.