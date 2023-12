L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha detto la sua a Radio Bruno Toscana in vista della partita di stasera: “Spero in un risultato positivo, è fondamentale per rimanere aggrappati al treno Champions. In questo modo Commisso potrebbe fare uno sforzo in più a gennaio, in fondo la Fiorentina sta migliorando e sarebbe bello realizzare un sogno come quello della Champions. Se siamo ancora lì i complimenti vanno a Italiano e alla squadra”.

E poi: “Chiaramente si sono persi dei punti per strada, penso all'Empoli, ma ci può stare in una stagione. Diciamo che se avessimo un attaccante determinante saremmo quasi certi di arrivare in Champions. Tra Beltran e Nzola comunque scelgo senza dubbio il primo, ha i movimenti da centravanti vero”.