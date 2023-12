Polverosi: "A Italiano bisogna dire solo grazie. Ha portato oltre i propri limiti una squadra con delle individualità di basso livello"

In vista della partita di stasera tra Fiorentina e Monza, il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto a Lady Radio: “Non sarà una passeggiata, la squadra di Palladino gioca bene e noi mancano i giocatori che finora hanno segnato tanti gol decisivi, ossia Nico e Bonaventura. Contro il Verona ci ha salvato Terracciano, mi auguro che si sia imparato la lezione e che l'approccio stasera sia opposto. La Fiorentina ha raggiunto risultati e qualità di gioco nonostante delle individualità di basso livello, per questo dico che l'artefice di tutto ciò ha un nome e un cognome: Vincenzo Italiano”.

E poi: “Cosa si può dire a Italiano rispetto al lavoro degli ultimi tre anni? Per me soltanto ‘bravo’, perché ha portato questa squadra ben oltre i propri evidenti limiti. Mercato? Serve prima di tutto un terzino destro, perché Kayode anche se è giovanissimo non le può giocare tutto in attesa di Dodò”.