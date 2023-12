Ospite di Lady Radio, il noto procuratore e tifosissimo viola Furio Valcareggi ha parlato delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Stasera firmo per un pareggio, perché alla luce delle nostre defezioni il Monza è favorito e ha più qualità. Servirà fare una grande prestazione, non so chi metterà in campo Italiano. Sicuramente ci sarà Biraghi, che viene considerato un monumento della squadra anche se io ne farei a meno. Classifica? Se ci avessero detto che saremmo stati quinti a questo punto della stagione non ci avremmo creduto. Però ora bisogna spingere, la società ha le risorse ed è pronta ad accontentare Firenze riportando la squadra almeno in Europa League”.

Poi sul Viola Park ha aggiunto: “E' stupendo e rispecchia la bellezza di Firenze, però proprio per questo io farei entrare più persone possibile. Non mi piace questo metodo di tenere fuori chi non è gradito, non è un atteggiamento in linea con il carattere dei fiorentini. Ma, in effetti, loro non sono fiorentini. Non c'è un fiorentino nella Fiorentina, e questa è una cosa che mi dispiace”.