Tra mercato, stadio e la vicinanza alla sua Fiorentina: Commisso tornerà presto a Firenze

Come evidenziato questa mattina da La Nazione, alla festa degli auguri di Natale della Fiorentina mancavano solo Rocco Commisso e la sua signora Catherine. Per la prima volta l'evento si è tenuto al Viola Park, dove si sono riunite dirigenze e prime squadre, insieme ai parenti più stretti.

Il calore del presidente è arrivato comunque sia ai giocatori che ai tifosi viola, alla quale lo stesso Commisso ha scritto una lettera di auguri. Non passerà però molto tempo prima che il numero uno viola torni a Firenze, come scrive il quotidiano.

E immaginiamo che sarà un rientro in Italia pieno per il patron gigliato, che dovrà tirare le fila del tema stadio, supervisionare il mercato invernale dei suoi dirigenti e stare accanto alla sua Fiorentina in un momento molto importante della stagione.