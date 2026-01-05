L'ultimo nome in orbita Fiorentina arriva da Torino: sondaggio per un'ala già cercata due stagioni fa

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha svelato l'ultimo nome in orbita Fiorentina, sondato dalla società per l'attacco della rosa in mano a Vanoli.

Il nome da Torino

Un attaccante già sondato con insistenza due stagioni fa, salvo poi esser stato comprato dal Napoli, dove però non ha mai trovato spazio con la regolarità che cercava. Oggi, Ngonge gioca nel Torino, ma anche in Piemonte non ha certo fatto faville: nelle 18 presenze stagionali raccolte sono arrivati un gol e due assist.

Rinforzo sugli esterni

Secondo il giornalista di Sky Sport, sarebbe lui l'ultimo nome sondato dalla Fiorentina: pur non essendo un bomber di razza, è un giocatore polivalente che può agire sia da sottopunta che da esterno alto, ruolo nel quale probabilmente lo inquadra la società gigliata.