Fagioli acciaccato e neanche più intoccabile: Sarri continua a stimarlo. Nicolussi intanto ne approfitta ancora

Non è ancora chiaro cosa ne sarà del ruolo davanti alla difesa della Fiorentina perché a Vanoli continua a piacere più Fagioli, che però da play ha fallito a ripetizione. L'ex juventino tra l'altro continua ad essere acciaccato e ieri non si è allenato con i compagni: difficile vederlo domani contro il Verona. Quasi certo l'impiego di Nicolussi Caviglia, alla seconda da titolare di fila.

C'è anche un risvolto possibile di mercato su di lui perché la Fiorentina l'ha riscattato appena sei mesi fa ma la sua posizione è tutto fuorché intoccabile e, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Lazio di Sarri continua a monitorarlo.