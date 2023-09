Stavolta tocca anche a Infantino: l'argentino pronto a tornare in rotazione

Sembrava uno dei deputati alla sostituzione di Bonaventura a Genk e invece poi per Gino Infantino non c'è stato spazio neanche a gara in corso. Fuori in Belgio, fuori anche con l'Atalanta ma la stima di Italiano per lui è fuori discussione, come testimoniato dallo stesso tecnico.

Secondo quanto riportato da Radio Bruno però, domani a Udine potrebbe essere davvero l'occasione per rivederlo in campo, anche se non ancora da titolare. Nelle rotazioni viola infatti, Duncan e Mandragora hanno tanti minuti nelle gambe mentre lo stesso Jack è reduce da un problemino e all'orizzonte ci sono altri tre impegni settimanali.