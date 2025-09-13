La discesa senza fine di Colpani: dalla permanenza forzata a Monza agli zero minuti in B, complice anche un acciacco

Un 2025 davvero nero per Andrea Colpani, che a Firenze c'era arrivato a luglio dell'anno scorso per spiccare definitivamente il volo. E invece il centrocampista mancino non solo non si è imposto in viola, vanificando l'investimento iniziale e non convincendo la Fiorentina a riscattarlo. Ma il suo ritorno a Monza non ha avuto risvolti positivi sul mercato e per il classe '99 ci sarà da affrontare nuovamente la Serie B.

Ad oggi però Colpani non ha ancora sommato minuti in campo, nelle prime tre giornate, complice anche un acciacco fisico e la sua discesa dalle stelle alle stalle non sembra ancora doversi fermare.