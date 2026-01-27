Dopo un lungo stop, Fabregas ritrova a disposizione un ex attaccante della Juventus. I convocati del Como per la Fiorentina
Il Como ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di questa sera di Coppa Italia che si disputerà a Firenze contro la Fiorentina alle ore 21.00.
Occhio Fiorentina, torna un ex Juve
Tra le fila degli uomini di Fabregas la novità più importante è il ritorno dopo il lungo infortunio di Alvaro Morata, confermata anche la presenza di Addai, già tornato a disposizione contro il Torino. Presenti anche due primavera, come De Paoli e Pisati. A seguire la lista completa:
Presenti due ragazzi della Primavera
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito;
Difensori: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van der Brempt;
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha;
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Pisati.
💬 Commenti