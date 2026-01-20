La rivelazione di Gosens: "Volevo andare al funerale di mia nonna ma Pioli non me l'ha permesso. E così mi sono fatto male"

Il 29 ottobre 2025, Robin Gosens ha subito una seria lesione muscolare nel corso della partita giocata dalla Fiorentina contro l'Inter, persa per altro per 3-0 dai viola. La stella della nazionale tedesca ha subito un infortunio considerevole durante la gara.

Tuttavia quello non è stato l'evento più doloroso di quel giorno. In Germania infatti è stata sepolta sua nonna e Gosens avrebbe voluto essere lì, ma non gli fu permesso. A rivelarlo è stato lo stesso giocatore nel suo podcast “Wie geht's?” ("Come stai?" in italiano).

‘Pioli non mi ha dato il permesso di andare al funerale’

“L'allenatore (allora c'era Pioli ndr) non mi ha concesso il permesso di andare. Mi ha detto: "Come giocatore di punta, sei sempre ritenuto in parte responsabile delle difficoltà della squadra". Per questo si è collegato tramite FaceTime nel pomeriggio per assistere comunque alla cerimonia.

“Ho giocato, ma in partita…”

E poi: "Allora sono entrato in campo e cosa è successo? Dopo 70 minuti, ho sentito uno schiocco improvviso e mi sono procurato un brutto strappo muscolare". Quello che lo ha tenuto lontano dai campi per circa due mesi. Gosens crede che non sia stata una coincidenza, perché se uno non ha la mente lucida, non è in grado di giocare.