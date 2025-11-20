Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato del momento della Fiorentina e della scelta di esonerare Pioli, rimpiazzato da Paolo Vanoli, ex allenatore del Torino, per far risollevare la squadra dall’ultimo posto in classifica.

‘Le partite le determinano i calciatori’

“Vanoli è l’allenatore giusto per la Fiorentina, ha carisma, carattere e determinazione. Ha voglia di rivincita dopo l’amara esperienza al Torino nel finale. Penso che sulla carta sia la scelta giusta, però poi sappiamo che le partite le vincono i calciatori, gli allenatori sono importanti ma non determinanti come i giocatori”.

’Se la squadra non ritrova autostima sarà sempre più difficile’

“Penso che il vantaggio di Vanoli sia che la Fiorentina peggio di così non può fare, l’unica cosa è che arriva in un momento difficile perchè adesso avrà la Juventus in casa e poi va a Bergamo contro l’Atalanta. Se la squadra non si riprende e non ritrova unità d’intenti e autostima, anche con un pizzico di fortuna, è chiaro che il cammino diventa sempre più difficile e preoccupante. Guardare la qualità della Fiorentina, le capacità tecniche all’interno, e poi vedere la classifica… sembra di stare su ‘Scherzi a parte’”.