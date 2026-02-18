La nuova Fiesole prende forma definitivamente. Posa della maxi trave alla presenza della Funaro

Il ritrovo è fissato per le 12.15, il momento è di quelli importanti per lo stadio Artemio Franchi che, da un anno e mezzo a questa parte, sta vivendo la sua fase di profondo restyling e ammodernamento, pur continuando ad ospitare le partite della Fiorentina.

La maxi trave

Questo perché ci sarà la posa della maxi trave in acciaio in Fiesole che sorreggerà le nuove gradinate.Va a sommarsi al montaggio di altre travi più piccole tutte prodotte dal colosso friulano delle costruzioni in acciaio, Cimolai, che è stato incaricato anche di produrre gli elementi per la copertura dello stadio. Insomma vedremo la nuova Fiesole iniziare finalmente a prendere una forma definitiva.

Il sindaco presente

Alla posa sarà presente anche il sindaco di Firenze, Sara Funaro, che giusto ieri ha ricevuto una delegazione di Uefa e Figc per parlare della candidatura della città ad ospitare Euro 2032.