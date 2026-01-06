​​

Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, arrivano altri due

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina, sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolone sulla Fiorentina: “Viola, altri due”. E ancora: “Offerta per Baldanzi Assalto a Dragusin”. 

Pagina 16

Apertura per il mercato: “Baldanzi per i viola”. Sottotitolo: “Trattativa aperta con la Roma  Pressing su Dragusin”. In taglio basso: “Fazzini resta: Vanoli e il club sperano in lui”. 

Pagina 17

Qui leggiamo: “L'ascesa di Fagioli”. Sottotitolo: “Quattro gare  di qualità: è lui il primo rinforzo”. In taglio basso infine: “Gosens verso il ritorno da titolare”.   

💬 Commenti (1)