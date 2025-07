Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la prima settimana di ritiro della Fiorentina di Stefano Pioli.

“Era tanto che non si respirava cosi tanto entusiasmo attorno alla Fiorentina. Non svegliateci che stiamo sognando, mi verrebbe da dire. Dopo le ultime estate complicate, spesso turbolenti per piu motivi, questa ci sembra un’oasi di felicità: e mi auguro che il tutto si tramuti in risultati sul campo e in tranquillità durante tutta la stagione. Il cammino è iniziato nel verso giusto, mi pare ci siano tutte le condizioni per proseguire su questa strada. Siamo tutti curiosi di vedere come sarà questa squadra in campo, al di là dell’amichevole di domani contro la Primavera che ancora forse rientrerà nel clima di festa del ritiro”.

“Prade dovrà essere bravo anche a vendere”

Ha parlato poi del mercato in uscita: “Con i nomi che circolano la Fiorentina farebbe comunque un salto di qualità. Poi chiaramente se si vuole andare sul sicuro servirebbe anche un esterno sulla fascia destra per completare la rosa a disposizione di Pioli. Il tecnico è stato però altrettanto chiaro: non vuole una rosa troppo ampia. Pradè oltre a muoversi in entrata dovrà fare molto in uscita, e credo che ci siano molte operazioni da fare”.

“La squadra è completa al 70% ma se ci saranno occasioni i viola non si faranno trovare impreparati”

Ha anche aggiunto: “Credo che sarà il mercato a dettare i tempi ala Fiorentina, che sono però convinto sia molto piu avanti rispetto a tanti altri club: almeno come idea di costruzione siamo completi al 70%, poi chiaramente se sei al 100% e arriva l’occasione credo che i viola non si tireranno indietro. Ci sono tante altre squadre che si devono ancora muovere, e la Fiorentina dovrà esser brava a sfruttare le necessità degli altri”.

“Kospo è un giovane molto interessante”

Qualche considerazione anche sulla difesa: “Mi sembra che la Fiorentina tutto sommato in difesa sia a posto cosi. L’ultimo arrivato, il giovane Kospo, mi sembra un giovane molto interessante, che forse è stato anche sottovalutato rispetto ad altri: leggo molti commenti positivi su di lui. Credo che si debba dare sempre la possibilità ai giovani di farsi vedere, soprattutto se sono bravi”.

“Kessie conosce bene Pioli, ma ecco chi prenderei”

Ha poi concluso parlando del centrocampista che serve, individuando alcuni nomi: “In primis mi viene in mente il nome di Kessie, un giocatore che Pioli conosce bene e di grande livello europeo. Ma sinceramente, visto che mi è rimasta in testa, vorrei vedere in maglia viola Milinkovic-Savic: sarebbe perfetto per noi”.