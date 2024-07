Corriere dello Sport-Stadio: I due acquisti chiave per il 3-4-2-1

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola in Lovric”. E inoltre: “Lo sloveno e Colpani le chiavi del 3-4-2-1”. Sommario: “Pressing sull'Udinese per arrivare a una base di accordo. Altro vertice per il trequartista del Monza”.

Pagina 13

Sul mercato c'è: “Fiorentina-Colpani stretta in poche ore”. Sottotitolo: “Attesa per il nuovo vertice: serve uno sforzo per chiudere Pressing sull’Udinese per Lovric”.

I dubbi di Palladino

In taglio basso: “ .embed-comment-icon { display:inline-block; width:20px; height:20px; background-color:transparent; background-repeat:no-repeat; background-size:20px; background-position:center; transition:background .1s ease-in; position:relative; top:5px; background-image:url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20viewBox%3D%270%200%2020%2020%27%3E%3Cpath%20d%3D%27M5%202h9q.82%200%201.41.59T16%204v7q0%20.82-.59%201.41T14%2013h-2l-5%205v-5H5q-.82%200-1.41-.59T3%2011V4q0-.82.59-1.41T5%202z%27%20fill%3D%27%2382878c%27%2F%3E%3C%2Fsvg%3E") } @media screen and (min-width: 481px) { .slyvi-news-embed-wrapper img { max-width: 250px; } } Dubbi sui portieri: E Palladino chiede un altro acquisto Lo si era visto anche nella prima parte di ritiro della Fiorentina: per Palladino il portiere è il primo costruttore di... Palladino chiede un altro acquisto”. E anche: “Barak come alle origini ora torna centrocampista”.