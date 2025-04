Italiano perde la testa e si fa buttare fuori, ma il suo Bologna batte l'Inter all'ultimo tuffo. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Pasqua tumultuosa per l'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Espulso

Al 56' della sfida casalinga del suo Bologna contro l’Inter, ha perso la testa, ingaggiando un duello verbale con Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi. L'arbitro Colombo ha mostrato il cartellino rosso ad entrambi.

Reti bianche

La gara è terminata con uno 1-0 all'ultimo tuffo (al 92') proprio per il Bologna grazie ad uno straordinario gol in mezza rovesciata di Riccardo Orsolini. I nerazzurri rimangono in testa alla classifica ma ora sono a pari merito con il Napoli. I rossoblu, che puntano alla qualificazione in Champions League sono sopra alla Juventus al quarto posto e salgono a più sette sulla Fiorentina che però gioca domani.

Classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 71, Atalanta 61, Bologna 60, Juventus 59, Roma 57, Lazio 56, Fiorentina 53, Milan 51, Udinese 40, Torino 40, Genoa 39, Como 39, Verona 32, Cagliari 30, Parma 28, Lecce 26, Empoli 25, Venezia 25, Monza 15.