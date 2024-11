Per la Fiorentina torna di moda il nome di un esterno a lungo corteggiato: fu lui ad eliminare l'Italia agli Europei

In vista del mercato di gennaio la Fiorentina si sta già muovendo per ampliare e rifinire la rosa di mister Palladino. In un calcio che vede sempre più partite stagionali, diventa fondamentale avere una profondità di rosa che permetta rotazioni sensate, e proprio in questo ambito è ri-spuntato fuori un nome caldo delle ultime sessioni di mercato viola.

Esterno alto svizzero, sta trovando pochissimo spazio all'Augsburg

Secondo il sito EuropaCalcio infatti la Fiorentina sarebbe tornata a sondare il terreno per Ruben Vargas, classe 1998 in forza all'Augsburg, attualmente 13simo in Bundesliga: fu proprio il suo gol del 2-0 a sancire l'eliminazione degli Azzurri da Euro2024 ai danni della Svizzera. Tuttavia, l'esterno ha giocato appena 4 partite (per un totale di 237 minuti) in campionato, senza gol nè assist, pur ritenendo il suo posto da titolare nella nazionale elvetica, con la quale ha già raggiunto quota 50 presenze.