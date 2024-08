Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato al Corriere dello Sport intervenendo su vari temi, tra cui anche la nuova Fiorentina di Palladino e il capitolo stadi verso Euro2032, tra i quali c'è candidato anche il nuovo Artemio Franchi. Queste le parole di Gravina:

“Il campionato lo immagino più combattuto per lo scudetto. Conte al Napoli, Thiago alla Juve e anche il Milan possono ridurre il gap con l’Inter. Italiano mi incuriosisce, la Fiorentina di Palladino ha le carte in regola per ripetere l’exploit del Bologna. Capitolo stadi? Le regole Uefa sono chiare: entro ottobre 2026 dobbiamo indicare cinque stadi con progetti finanziati e cantierabili per l’ammodernamento o la nuova costruzione entro la prima metà dell’anno successivo (per Euro2032 ndr). Abodi si è detto ottimista e dopo lo straordinario lavoro per l’assegnazione dell’evento all’Italia non voglio nemmeno pensare che non si arrivi pronti a queste scadenze”.