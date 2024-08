Al centrocampo di Palladino manca una pedina: dalla solita idea Bove a un ritorno al passato

La Fiorentina, dopo aver messo a segno il colpo Gudmundsson, è al lavoro per regalare a Palladino le ultime pedine necessarie per completare la rosa. Un colpo verrà fatto a centrocampo, dove pochi giorni fa è arrivato Richardson, ma è ancora carente dopo i tenti addii in estate.

Tra questi anche quello di Arthur, che non è stato riscattato ed è tornato alla Juventus. Fuori dal progetto, i bianconeri lo hanno messo in vendita e il brasiliano spinge per il Fiorentina-bis. Di mezzo, però, c'è uno stipendio da 6 milioni che la Fiorentina non si può permettere (l'anno scorso pagato quasi interamente dalla Juve). L'altro nome è sempre quello di Edoardo Bove, che piace, ma non sembra essere la priorità. Sul taccuino di Pradè ci rimane. Lo riporta il Corriere dello Sport.