De Santis: "Se l'Atalanta fa sul serio per Zaniolo, parte con un vantaggio importante sulla Fiorentina"

Nicolò Zaniolo vuol ritornare a giocare in Italia e la Fiorentina potrebbe essere la sponda giusta per assecondare questo desiderio. Ma anche l'Atalanta sembra essere in lizza per l'attaccante.

“Credo che, se l'Atalanta fa sul serio con Zaniolo, sicuramente parte con un vantaggio importante sui viola - è il pensiero espresso dal procuratore e intermediario, Lorenzo De Santis - legato al fatto di giocare la Champions e a quello che quella nerazzurra è una società che ha sempre tenuto un livello molto alto negli ultimi anni. E' un vantaggio strategico di partenza”.

E inoltre: “Bisognerà capire anche che tipo di richieste avrà il Galatasaray, ma sicuramente lo vedo il prossimo anno in Serie A: 60% all'Atalanta, 40% alla Fiorentina”.