Venti milioni investiti per un giocatore in piena difficoltà. Ma Nicolussi Caviglia può correre in soccorso di Fagioli

Nicolò Fagioli? L'analisi fatta dal Corriere Fiorentino sul giocatore non lascia spazio ad interpretazioni: il centrocampista viene descritto come un giocatore in difficoltà, fisica e psicologica.

Venti milioni

Ma al contempo è pure un patrimonio tecnico del quale “il centrocampo viola non può fare a meno”. Non foss'altro per il fatto che la Fiorentina, per lui, ha deciso di investire qualcosa come venti milioni di euro (circa) per il prestito oneroso della scorsa stagione e il riscatto arrivato a campionato finito.

Nicolussi Caviglia in soccorso

Intanto Nicolussi Caviglia potrebbe alleggerire le pressioni e le aspettative nei suoi confronti, liberandolo da compiti di regia che lo ingabbiano. Sarà questa la scelta che farà Pioli?