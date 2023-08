E intanto Mina salterà l'inizio delle qualificazioni ai prossimi Mondiali

Il nuovo difensore della Fiorentina, Yerry Mina, viene da alcune stagioni molto difficili sotto il profilo dei problemi fisici.

Il suo arrivo a Firenze, per ora, non sembra aver cambiato molto la situazione. Stando a quanto riferito in Colombia in queste ore, il nuovo centrale gigliato dovrebbe saltare l'inizio delle qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo 2026 (prima partita contro il Venezuela il prossimo 7 settembre).

Mina ha un ottimo rapporto con il selezionatore colombiano, Nestor Lorenzo, però questa volta non gli sarà d'aiuto.

Intanto sta portando avanti con la Fiorentina un programma di preparazione fisica, necessaria per poter tornare a giocare dopo il suo addio in scadenza all'Everton. Ancora non è dato sapere quando potrà mettere piede in campo con la squadra di Italiano.