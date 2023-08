L'indispensabile: Ecco la nuova priorità del mercato della Fiorentina. Un reparto incompleto

C'è una priorità per quanto riguarda il mercato della Fiorentina? Assolutamente sì: si chiama difensore centrale.

In attesa che i viola cedano Amrabat, la cui vendita creerebbe un buco anche a centrocampo, i viola devono operare per l'arrivo di un altro giocatore nel reparto arretrato.

Via Igor al Brighton, fin qui è arrivato Mina a costo zero. Il colombiano non sembra ancora pronto ed è un alter ego per caratteristiche fisiche e tecniche di Milenkovic. Con un Martinez Quarta che continua con le sue amnesie, sarebbe bene avere un altro centrale che possa giocare sul centrosinistra (mancino di piede preferibilmente) per avere il giusto elemento che possa agire in coppia con il serbo.

A Genova è probabile che si possa vedere la coppia Milenkovic-Ranieri, ma per tutta la stagione questa non sarebbe la condizione ideale.