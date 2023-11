Costa cara l'ammonizione a Ranieri nel finale di Fiorentina-Bologna: il difensore viola era diffidato, salterà il Milan

Un fallo che ha fatto tenere il fiato sospeso ai 30mila del Franchi all'ultimo minuto di Fiorentina-Bologna, un'ammonizione che costerà caro. Protagonista di tutto questo è Luca Ranieri, che al 95' del match contro i rossoblù ha ricevuto un cartellino giallo per aver fermato una azione pericolosa del Bologna sulla destra, con la punizione successiva, battuta male, che fortunatamente non ha avuto conseguenze.

Il cartellino ricevuto dal difensore viola, che era diffidato, porterà il giudice sportivo a squalificare Ranieri per un turno, facendogli perdere la prossima partita di campionato contro il Milan. Scelte obbligate dunque per Italiano per arginare l'attacco rossonero (che non avrà Giroud, anche lui squalificato).