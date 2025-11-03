Gudmundsson, la partenza è servita. E la sua assenza è una certezza

Il clima surreale del Viola Park ha fatto inevitabilmente passare le questioni di campo in secondo ordine, ma la squadra viola fra soli tre giorni dovrà scendere in campo contro Il Mainz nel terzo turno di Conference League.

Assenza di peso

Chi sarà l'allenatore viola ancora non è dato saperlo, ma di sicuro chi non ci sarà di sicuro è Albert Gudmundsson, che nelle prossime ore partirà per l'Islanda per prendere parte al processo d'appello a Reykjavik per i noti fatti risalenti all'estate 2023. Il calciatore dovrebbe tornare a Firenze nella giornata di Venerdì, a disposizione quindi per la partita contro il Genoa.

Il processo in atto

Il numero dieci è accusato di “cattiva condotta sessuale”. In primo grado Gudmundsson è già stato assolto, ma ancora non è giunto a termine il processo d'appello. La sentenza definitiva dovrebbe essere prevista nei primi giorni di dicembre.