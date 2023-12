Amoruso: "Milenkovic gioca molto meglio con a fianco Ranieri. Mina ha bisogno di minuti. Non credo che la Fiorentina sia ancora guarita"

L'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno di alcuni aspetti della squadra di Italiano. Queste le sue parole: "Non considero la Fiorentina ancora guarita. Corre molto meno nonostante le vittorie contro Genk e Salernitana. Davanti i giocatori si inventano gol pazzeschi per trovare la via del gol.

Ottimo il rientro di Kayode in difesa. Contro il Parma vedo la coppia Mina-Ranieri titolare. Il colombiano ha bisogno di giocare, mentre io personalmente penso che Milenkovic giochi meglio con a fianco Ranieri che gli altri, perché riesce a “comandarlo” in campo.