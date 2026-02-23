Teotino: "La Fiorentina può rialzare la testa contro un Pisa in grandissima difficoltà e all'ultima spiaggia"

Gianfranco Teotino, ex dirigente della Fiorentina, ha dato un breve pronostico sulla partita di stasera che vedrà gli uomini di Vanoli sfidare il Pisa. Queste le sue parole a Radio Sportiva.

Sulla partita

“Io credo che la Fiorentina stasera abbia la possibilità di rialzare la testa: il Pisa, come il Verona, lo vedo in grandissima difficoltà, anche se per i nerazzurri stasera è l'ultima occasione. Ma non mi sembra che gli investimenti invernali, che pure per una squadra neopromossa sono stati importanti, abbiano cambiato il corso e l'efficacia della squadra. Mi aspetto una vittoria della Fiorentina, anche abbastanza facile”.