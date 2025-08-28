La probabile formazione del Polissya: Rotan ci prova col tridente. Ecco le possibili scelte anti-Fiorentina
Gli ucraini del Polissya arrivano a Reggio Emilia per affrontare la Fiorentina nel match di ritorno del playoff di Conference League. La Fiorentina parte decisamente avvantaggia, forte del 3-0 dell'andata in Slovacchia. Vediamo quali dovrebbero essere le scelte del tecnico degli avversari dei Viola.
Le probabili scelte del Polissya
POLISSYA (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Mykaylichenko; Lednev, Babenko, Andryievski; Gutsulyak, Filippov, Krushynskyi. All. Rotan.
