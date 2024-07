L'ex attaccante viola Roberto Pruzzo si è espresso a Lady Radio su vari argomenti di casa Fiorentina, parlando anche dell'imminente nuovo acquisto viola, Pongracic.

‘Roma su Kayode, la valutazione è di 20 milioni di euro’

“La Fiorentina è messa bene come coppie di terzini, con Biraghi-Parisi e Dodô-Kayode. In questi giorni tra l’altro si parlava anche della possibilità che la Roma potesse acquistare Kayode. La valutazione del calciatore è di 20 milioni, ai giallorossi serve un terzino destro. Penso che le qualità di un calciatore non cambino in base all’allenatore, Ikone ha determinate doti che però non riescono mai ad emergere, credo che la cosa migliore sia cederlo”.

Gaetano Castrovilli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

‘Milenkovic è meglio di quanto visto lo scorso anno ma con Pongracic la Fiorentina non ci rimette’

“Pongracic è un bel mastino, un bel difensore, mi piace. La Fiorentina non ci rimette con la cessione di Milenkovic, non si ridimensiona. Il serbo però è migliore di quanto si è visto lo scorso anno. Ha avuto un rendimento altalenante. I tifosi della Lazio vedono bene l’arrivo di Castrovilli, ne riconoscono le qualità e sono convinti che recuperato al 100% possa dare un bel contributo. Alla Lazio non c’era un calciatore con quelle caratteristiche, un anno di contratto più l’opzione per altri due è un’operazione che ci sta. Speriamo torni ad essere protagonista”.