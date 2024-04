Il nuovo arcivescovo di Firenze non si nasconde: "Sono un grandissimo tifoso della Fiorentina, oggi tutti allo stadio"

Don Gherardo Gambelli, nominato quest'oggi nuovo arcivescovo di Firenze, è un grande tifoso della Fiorentina. La sua passione è nota e lo stesso non fa che ribadirla pubblicamente quando ne ha possibilità.

Il nuovo arcivescovo ha il cuore viola

Cinquantacinque anni, con un passato da prete missionario e al centro di attività di recupero dei carcerati come cappellano a Sollicciano, Gambelli non ha perso l'occasione per ribadire la sua passione per la ‘fede’ gigliata.

“Tutti allo stadio”

Come riportato da Repubblica, in vista della partita di oggi pomeriggio di Conference League ha infatti dichiarato: "Sono tifosissimo della Fiorentina, volevo finire ‘dicendo tutti allo stadio’".