Lutto nel calcio: all'età di 86 anni si è spento Sir Bobby Charlton

Bruttissime notizie per il calcio inglese e non solo. All'età di 86 anni si è spento Sir Robert Charlton, conosciuto dai più semplicemente come Bobby.

Nato ad Ashington, 11 ottobre 1937, Bobby Charlton è considerato da molti il più grande giocatore inglese di tutti i tempi. Cresciuto nelle giovanili del Manchester United, ha indossato la maglietta dei Red Devils per quasi tutta la sua carriera, per un totale di 758 presene e 249 gol. 106 le apparizioni con la maglia della nazionale inglese, corredate da 49 reti che ne fanno il terzo miglior marcatore di sempre con la selezione dei Tre Leoni.

Manchester United, club in cui attualmente milita in prestito il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, in lutto per la grave perdita.