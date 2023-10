Provvedimenti pesantissimi dopo gli scontri di Fiorentina-Cagliari. Daspo da record per i sardi

Dopo i pesantissimi scontri fuori dallo stadio ‘Franchi’ prima di Fiorentina-Cagliari dello scorso 2 ottobre, arrivano provvedimenti pesantissimi. Già noto quanto accaduto: la ricostruzione della ‘squadra tifoserie’ della Digos di Firenze parla di un corteo improvvisato dai tifosi sardi, dal quale è nata una maxi-rissa con lancio di fumogeni e una moltitudine di oggetti contundenti.

Sono già arrivati i primi venti Daspo, risalenti alla scorsa settimana, con divieti dai 2 ai 5 anni. Adesso, come riportato da La Nazione, sono arrivati altri dodici provvedimenti firmati dal questore Auriemma. Età compresa tra i 25 e i 50 anni, con partecipazione a scontri precedenti. Per loro scattano Daspo che vanno da 5 a 10 anni. E in questo caso scattano restrizioni alla libertà personale, con obbligo di presentarsi in questura più volte durante e dopo le partite del Cagliari, secondo il regolamento previsto.