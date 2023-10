Arrivano i primi 20 Daspo della Questura di Firenze per gli scontri tra tifosi di Fiorentina e Cagliari. I dettagli

Divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché su quello degli altri stati appartenenti all’Unione Europea: è quanto disposto, per periodi che vanno dai due ai cinque anni, nei primi 20 Daspo, firmati dal Questore Maurizio Auriemma ed elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti di altrettanti tifosi cagliaritani, di età compresa tra i 20 e i 56 anni, identificati e denunciati dalla Polizia di Stato per rissa in occasione di manifestazioni sportive, a seguito degli episodi avvenuti lo scorso 02 ottobre a Firenze in prossimità del Franchi.

Quella sera, secondo quanto ricostruito dalla Squadra Tifoserie della Digos fiorentina, poco prima delle 20.00, un gruppo di circa 40 tifosi del Cagliari, avrebbero improvvisato un corteo in Viale dei Mille, direzione stadio, scandendo dei cori provocatori nei confronti dei supporter viola. Proprio questi cori sarebbero stati sentiti da un gruppo di circa 50 tifosi della Fiorentina che avrebbero raggiunto la fazione opposta. A questo punto un centinaio di persone avrebbero innescato una violenta rissa, affrontandosi con colpi di cinghia, lancio di torce luminose ed altri oggetti contundenti.