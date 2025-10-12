La Gazzetta dello Sport: Gli esclusi da Pioli chiedono spazio
Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si parla di Kean e del suo infortunio, oltre agli esuberi di casa viola o di chi sta trovando meno spazio con Pioli.
Pagina 9
A pagina 9 si parla di Kean: “Kean passa dal gol a dolore. Difficile il recupero per Israele”.
Pagina 29
A pagina 29 si legge in alto: “Da Viti a Parisi. Gli esclusi da Pioli chiedono spazio”. E al centro: “Fiorentina, noi ci siamo”. Nel riquadro, poi: “Pioli ha concesso due giorni di riposo. Ripresa martedì”.
