La Gazzetta dello Sport: Gli esclusi da Pioli chiedono spazio

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si parla di Kean e del suo infortunio, oltre agli esuberi di casa viola o di chi sta trovando meno spazio con Pioli

Pagina 9

A pagina 9 si parla di Kean: “Kean passa dal gol a dolore. Difficile il recupero per Israele”. 

Pagina 29

A pagina 29 si legge in alto: “Da Viti a Parisi. Gli esclusi da Pioli chiedono spazio”. E al centro: “Fiorentina, noi ci siamo”. Nel riquadro, poi: “Pioli ha concesso due giorni di riposo. Ripresa martedì”. 

 

