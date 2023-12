Una Supercoppa che potrebbe voler dire rischiare e un big match già nel mirino: ecco quante e quali partite salterà Nico Gonzalez

Ieri sono arrivati i risultati degli esami strumentali fatti a Nico Gonzalez dopo il suo infortunio in Conference League contro il Ferencvaros. Con un report medico la Fiorentina ha fatto sapere che l'argentino ha riportato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra.

In soldoni: poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. Stabilire tempi certi di recupero, soprattutto all'inizio del percorso riabilitativo è rischioso, soprattutto se si prende in considerazione il fatto che il tutto è molto soggettivo e ad personam. Prendendo per buona, però, la media dei recuperi dei giocatori da infortuni di tale intensità, poco più di un mese potrebbe servire al numero 10 viola per tornare in campo. Dalla quarta settimana in poi dallo stop, il rientro è cosa fattibile.

C'è da mettere in conto un difficile percorso riabilitativo che ha caratterizzato il recupero di Nico già lo scorso anno, alle porte della Coppa del Mondo, ma la situazione adesso sembra diversa, dato che il fisico del giocatore in questa prima parte di stagione ha risposto bene e la forma fisica dell'ex Stoccarda pre infortunio era ottima.

Un mesetto nel quale la Fiorentina dovrà fare a meno di lui. Ecco quindi le partite che Nico Gonzalez salterà, a partire da quella di oggi contro il Verona al Franchi. Poi salterà le gare contro: Monza (trasferta), Torino (casa), Sassuolo (trasferta). Ci sarà dunque il quarto di finale di Coppa Italia contro una tra Inter e Bologna e poi la gara casalinga di campionato contro l'Udinese.

Arriverà poi la tanto attesa trasferta araba con la Supercoppa (contro il Napoli in semifinale il 18 gennaio). La presenza di Nico a questo trofeo potrebbe voler dire rischiare, accorciando i suoi tempi di recupero per averlo in Arabia. Altrimenti nel mirino ci sarà il Bologna fuori casa in campionato (21 gennaio) o, ancora più probabile, il big match al Franchi contro l'Inter (28 gennaio).