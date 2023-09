Festa anche per Rocco Commisso a fine gara, dopo la vittoria della Fiorentina sull'Atalanta per 3-2. A Toscana Tv il presidente viola ha commentato così:

“Spero che non ci siano critiche stasera eh. Il Viola Park si aprirà presto anche se non so se le televisioni potranno venirci a trovare tutti i giorni. C'avevo una paura stasera. Uno scudetto? Speriamo ragazzi, ringrazio tutti per il sostegno”.