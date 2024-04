Gonzalez: "Bravi a non perdere la pazienza, erano tutti chiusi. Perché vado a sprazzi? Bella domanda, me lo chiedo anch'io..."

Tornato al gol dopo un paio di mesi, Nicolas Gonzalez ha commentato il passaggio in Conference della Fiorentina parlando con Sky.

"Sono molto contento - ha detto -abbiamo giocato una grande partita dall'inizio. Sono tornato a fare gol dopo tanto tempo, mi fa grande piacere. Ma sono più felice per la squadra. In dieci più difficile ancora? Sì ma anche nel primo tempo erano tutti lì chiusi e non abbiamo perso la pazienza.

Stagione a sprazzi? Bella domanda, non saprei dire il perché. Provo a fare gol e assist, a dribblare ma non sempre riesco. Anche io me lo chiedo. Se siamo stanchi? Mi sento bene, la stanchezza è normale quindi sono molto contento. Squadra da Europa? Non ci sentiamo più forti, dobbiamo continuare come oggi ma tenendo i piedi per terra. Non possiamo pensare a finali o semifinali".