Chivu non ha fretta e il rientro di Thuram potrebbe ancora slittare: l'attaccante non andrà a Napoli. E contro la Fiorentina…

Questa sera la Fiorentina di Stefano Pioli scenderà in campo a Vienna contro i padroni di casa del Rapid, in una sfida valida per la seconda giornata di Conference League. E come era possibile ipotizzare, visti i problemi dei viola in campionato, il tecnico gigliato manderà in campo una formazione tenendo conto del prossimo impegno casalingo contro il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano e del prossimo turno infrasettimanale di mercoledì 29 settembre contro l’Inter. Ed è notizia delle ultime ore che i nerazzurri dovranno fare a meno di uno dei loro gioielli.

C'è un'assenza in casa Inter che rischia di passare inosservata

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha infatti sottolineato come il tecnico dell’Inter Christian Chivu dovrà continuare a rimboccarsi e maniche anche nelle prossime settimane, soprattutto per quello che riguarda l’assetto offensivo. Se tutti stanno esaltando le prestazioni Pio Esposito e di Bonny, c’è un’assenza che sta passando clamorosamente quasi inosservata: quella di Marcus Thuram. L'attaccante non prenderà parte al big match di sabato sera contro il Napoli e molto probabilmente, visto il tour de force che attende il Biscione, potrebbe prolungare il suo stop per qualche altra partita. In casa nerazzurra non c'è fretta sul suo recupero, non si vogliono prendere rischi, anche perché quest'anno le alternative ci sono.

L'attaccante salterà anche la partita contro la Fiorentina

Il numero 9, bloccato per un guaio muscolare al bicipite femorale contro lo Slavia Praga a inizio ottobre, non tornerà a Napoli e probabilmente nemmeno con la Fiorentina nel turno infrasettimanale di mercoledì 29; Verona il 2 novembre e Kairat Almaty il 5 sono le possibili date del rientro, all'interno di un calendario che prevede anche la Lazio prima della sosta