Corriere Fiorentina: Gilardino-Palladino, che duello

L'articolo è intitolato: “Gila-Palladino, che duello”. Sottotitolo: “Domani sera la sfida di Marassi con il Genoa che può schierare Balotelli Per la Fiorentina dubbi in difesa, Comuzzo a rischio: spazio a Quarta”.

Da compagni di squadra ad avversari

Articolo che inizia così: “In campo sono stati compagni di squadra, a La Spezia all’inizio del 2018 prima di appendere gli scarpini al chiodo, ma i precedenti in panchina tra Alberto Gilardino e Raffaele Palladino sono tutti a favore del tecnico della Fiorentina con due vittorie in altrettante sfide. Quello di domani sarà anche il confronto tra due tecnici che hanno conosciuto Firenze in tempi diversi, Gilardino durante la prima gestione Corvino e in un periodo in cui i viola frequentavano la Champions League, Palladino chiamato a prendere il posto del partente Italiano”.