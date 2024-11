Ancora un paio di settimane e per la Fiorentina sarà il momento di tornare in campo anche in Coppa Italia, negli ottavi di finale contro l'Empoli al Franchi. A La Repubblica ha parlato l'attaccante degli azzurri Pietro Pellegri, rivelando di ispirarsi a un “collega” viola: “Kean sta facendo benissimo. E' un centravanti che tiene palla, fa il lavoro sporco, lotta, dà profondità ed è anche cinico sotto porta. Lui e Retegui sono il tipo di attaccante ideale secondo me”.

“Nessuno si aspettava questa partenza”

Poi, sul suo momento, Pellegri ha aggiunto: “Sono in fiducia e con D'Aversa ho un grande rapporto. Può sembrare burbero, ma in realtà ha un cuore grande. Nessuno si aspettava questo inizio da parte dell'Empoli, i risultati che stanno arrivando sono incredibili anche se la strada è ancora lunga. Il nostro è uno spogliatoio sano e un grande gruppo”.