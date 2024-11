La Juventus vuole Casadei, ma prima deve cedere. E la Fiorentina segue con interesse il possibile "sacrificato"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina parla delle prossime mosse di mercato della Juventus. Tra gli obiettivi dei bianconeri ci sono il terzino sinistro Ben Chilwell e il centrocampista italiano classe 2003 Cesare Casadei, entrambi del Chelsea. Quest'ultimo è stato accostato anche alla Fiorentina nell'ultima finestra di mercato.

Per far posto al possibile approdo di Casadei, però, la Juventus deve cedere qualcuno del reparto centrale. L'indiziato principale è Nicolò Fagioli che, secondo il quotidiano, piace a Villarreal e Real Betis in Spagna, a Monza e Fiorentina in Italia.