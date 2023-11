Massimo Orlando: "Il Vlahovic della Fiorentina non esiste più. Milan, ma Pioli con chi parla in campo? E verso la Viola..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto a Tuttomercatoweb.com. Ecco la sua opinione riguardo il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic, ricordando i tempi del serbo in viola: “Ha ragione Di Canio, quando afferma che fa tutto nel modo sbagliato ed è evidentemente molto nervoso. Il Vlahovic visto alla Fiorentina è sparito, non esiste più. Lo vedi subito che non è tranquillo, deve risolvere questa situazione da solo”.

Sul Milan: “La società è forte, soprattutto economicamente, ma Pioli con chi parla in campo? Mi pare che ci sia un enorme distacco tra club e squadra. I giocatori hanno bisogno di una guida e al Milan manca tantissimo. Verso la Fiorentina? Ci sono problemi anche in campo. Non c'è un piano B, deve sempre andare a mille all'ora per rendere. In difesa il reparto è incompleto, debole”.